الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": إطلاق 10 قوافل دعوية.. وافتتاح 28 مسجدًا اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنطلق اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية إلى 10 محافظات من مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

وتستهدف القوافل المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (دملو).
2- مديرية أوقاف السويس (عتاقة).
3- مديرية أوقاف الأقصر (حاجر كومير).
4- مديرية أوقاف المنيا (طهنا الجبل).
5- مديرية أوقاف البحيرة (أبوالمطامير)
6- مديرية أوقاف بني سويف (بياض العرب).
7- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ).
8- مديرية أوقاف أسيوط (الغنايم).
9- مديرية أوقاف مطروح (بنجر السكر بالحمامات).
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (مطوبس قبلي وبحري).

 

افتتاح 28 مسجدًا اليوم

يأتي ذلك فيما تستعد وزارة الأوقاف، لافتتاح 28 مسجدًا اليوم، من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو الماضي، حتى تاريخه، 88 مسجدًا منها 75 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبوحمص
3. الأحمدية – قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية 
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية 
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت
7. الرحمن – قرية النخلة البحرية – مركز أبوحمص
8. عزبة حنفي البحري – عمارة – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا
9. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
10. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
11. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
13. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية 

مديرية أوقاف أسيوط
14. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
15. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
16. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية
17. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية 

مديرية أوقاف الدقهلية
18. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج
19. آل حلفاوي – عرابة أبيدوس - البلينا
20. النور – الزرازرة– دار السلام
21. الرحمن - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

مديرية أوقاف الغربية
22. الكبير- شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا
23. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم
24. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
25. عمر بن الخطاب - سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – كفر شحاتة - العياط
2. شعبان غنيم – العياط 

مديرية أوقاف قنا
3. أبوبكر الصديق – النجاحية - نجع حمادي

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