الأهلي يهنئ أبو الحسن بمناسبة فوزه بانتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي

تلقى النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الجديد، برقية تهنئة من نظيره النادي الأهلي.

ويأتي ذلك، بمناسبة فوز أبو الحسن، برئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

الأهلي يهنئ أبو الحسن بمناسبة فوزه بالانتخابات

وأرسل النادي الأهلي، برقيه تهنئة لأبو الحسن، جاءت نصه كالتالي:

تلقى النادي الإسماعيلي اليوم، برقية من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قدم خلالها التهنئة لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، على الفوز بثقة الجمعية العمومية متمنيين للمجلس الجديد التوفيق والنجاح.

وكان المهندس نصر أبو الحسن، قد فاز بانتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والتي أجريت مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث تنتهي مدة مجلس إدارة الدراويش الحالي في عام 2027.

ويتكون المجلس من المهندس نصر أبو الحسن، رئيسيا لمجلس الإدارة، والدكتور فرج عمران نائبا للرئيس النادي، والمحاسب مصطفى شله في منصب أمين صندوق النادي.

بينما تضم عضوية مجلس الإدارة، كل من محسن عبدالمحسن وأحمد عبدالرحمن وأحمد فهيم وشوقي عوض، ودكتور محمد جمال عضوية تحت السن.

رسميًا.. الإسماعيلي يعلن استمرار عبدالرحمن مجدي حتى صيف 2027

وفي سياق مختلف، كان نادي الإسماعيلي، حسم الجدل المثير حول مصير لاعبه عبدالرحمن مجدي، بعد الانباء التي ترددت عن إمكانية رحيله مثل باهر المحمدي المنتقل للمصري البورسعيدي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا جاء نصه كالتالي: عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي اجتماعًا مع عبدالرحمن مجدي، نجم الفريق.

وتم الاتفاق على رفض كل العروض المقدمة في الوقت الحالي، وجاء الاتفاق لرغبة اللاعب في استعادة تألقه من جديد داخل صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد اللاعب على إصراره على البقاء في تلك المرحلة مع زملائه حتى يعود الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها.