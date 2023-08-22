الجريدة الرسمية تنشر قرار افتتاح فرع قضايا الدولة بالإسكندرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 184 تابع ب في 22 أغسطس سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4796 لسنة 2023، بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية.

قضايا الدولة تفتح فرع جديد بالاسكندرية

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛

وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (153) بتاريخ 2023/8/16 ومرفقاته؛ ولمقتضيات صالح العمل.

وقرر وزير العدال أن الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية يسمى «فرع الإسكندرية ثالث يختص بمباشرة الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، يكون مقره (2) شارع محمود عزمى - العطارين - الإسكندرية.

محافظ الغربية يهنئ رئيس قضايا الدولة

وكان استقبل أمس الإثنين، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس قضايا الدولة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية؛ لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، ورافقه المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

كما حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة، المستشار عبدالعال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد فكري الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وعبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبدالمقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر المستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا حسن التعاون البناء بين الهيئة ومحافظة الغربية لما فيه صالح الوطن.