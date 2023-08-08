الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

المؤتمر
المؤتمر

سلم المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ قليل، الوحدات السكانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لنحو 20 مستشارا من شباب القضاة من مختلف الهيئات من أصل 128 تم تخصيص لهم شقق بنظام التقسيط.

وشارك فى تسليم الشقق السكنية للقضاة كل من المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.


وكان المستشار عمر مروان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفقا فى 20 يونيو عام 2021 على طرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم.


وخلال كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل فى يوم تكريم القضاة المميزين فى 18 أكتوبر عام 2021، كشف عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

المستشار عمر مروان العاصمة الإدارية الوحدات السكانية الهيئات شباب القضاة

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