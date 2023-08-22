"الزراعة": الدولة تطرح الدواجن واللحوم بأسعار مناسبة ومقبولة للمواطن

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة وأسباب عدم انخفاض أسعار السلع على الرغم من توافرها.

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 284 ألف طن من خامات الأعلاف بإجمالي 141 مليون دولار، ما يؤكد اهتمام ودعم الدولة توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة أن ما تم الإفراج عنه من شحنات منذ 16 أكتوبر 2022 حتى اليوم يقرب من 7.2 مليون طن من الأعلاف بإجمالي 3.4 مليار دولار.

الدولة تسعى لاستدامة العملية الإنتاجية

وأوضح أن الدولة تسعى لاستدامة العملية الإنتاجية، فيما تسعى أيضًا إلى توفير السلع وتعظيم الإنتاج والأعلاف الإنتاجية، ما ينعكس بشكل أفضل على الأسعار لنشهد استقرار واضح كبير نتيجة توافر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والشحنات بشكل مستدام، متابعا أن هناك إفراجا مستمرا عن الشحنات بجانب التنسيق المتكامل بشكل كامل مع البنك المركزي وبين وزارة الزراعة ووزارة التموين وبين جميع الأطراف المعنية تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء لضمان توافر مستلزمات الإنتاج وزيادة إنتاجية الأعلاف.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد على أكثر من محور، حيث تعمل الوزارة على ضخ خامات من الأعلاف لتشجيع المربين على المزيد من التربية، ما تضمن للمربي في تحقيق عائد يساعد في استدامة العملية الإنتاجية له، معلقا “قد يكون هناك استغلال من بعض التجار من ضعاف النفوس في ارتفاع الأسعار للحوم والدواجن والأعلاف أيضا وفي الحالة دي بنتعامل معهم بشكل مباشر”.

آليات لضمان توصيل العلف للمربين بسعر عادل

وتابع أن هناك آليات يتم العمل بها لضمان توصيل العلف المفرج عنه إلى المربي بسعر عادل ما يساعد في زيادة انتاجه، منوها بأن هناك منافذ تابعة للدولة تطرح الدواجن واللحوم بأسعار مناسبة ومقبولة أمام المواطن حتي يستطيع توفير بديل متاح دائما أمام المواطن، خاصة أن الدولة توفر السلع وكافة المستلزمات بأسعار مخفضة داخل منافذها.