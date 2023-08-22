غدًا.. جامعة سوهاج تستضيف معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد

أعلن الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عن استضافه الجامعة لفعاليات معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد غداً الأربعاء، وذلك بالتعاون مع معهد اعداد القادة تحت شعار "الجمهورية الجديدة..مستقبل افضل"، والذي تستمر فعالياته حتي صباح السبت الموافق ٢٧ من نفس الشهر.

وقال "النعماني"، في بيان، إن فعاليات المعسكر تقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتثقيف الشباب تماشياً مع مقومات الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه للتعليم العالي بإكساب المهارات القيادية العامة للطلاب من مختلف الجامعات، وذلك لبناء قاعدة من الكفاءات التي تتمتع بالولاء والإنتماء، وتتحمل المسئولية المنوطة بها لتنمية المجتمع، عن طريق إكسابهم كافة النواحي العلمية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا المعسكر سيتم تحت إشراف وحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل المعهد، حيث سيشارك في المعسكر ٢٥٠ طالبًا وطالبة من جامعات اقليم جنوب الصعيد، وذلك لجامعات اقليم جنوب الصعيد سوهاج وجنوب الوادي و الأقصر وأسوان، كما سيتضمن عدد من المحاضرات التثقيفية و أنشطة متنوعة رياضية وفنية واجتماعيه وثقافية، وسوف يحاضر بها نخبة من رجال الدين وبعض من القيادة الاستراتيجية.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج بفعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر التي افتتحها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، وذلك تحت عنوان "برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والكوادر الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقال إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد خلال كلمته على أهمية هذه الورشة والتي تأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة، حيث إن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص تتفق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف البرنامج تقديم ٧٠٠ منحة دراسية للشباب من المجتمعات الأكثر احتياجًا للحصول على درجات جامعية في مصر، و٥٠٠ منحة تدريب قصيرة المدى في مصر والولايات المتحدة الأمريكية لكوادر القطاعين الحكومى والخاص، و٦٠ درجة ماجستير لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومي٥٠ منحة؛ لدراسة ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومي.

وأضاف أن فعاليات الورشه تضمنت عده جلسات منها التعريف ببرنامج رواد وعلماء مصر، استعراض نتائج التحليل القطاعي للبرنامج ، جلسات نقاش حول القطاعات ذات الأولوية للهيئات الحكومية، وأيضاً حول برامج بناء القدرات المستهدفة للهيئات الحكومية، كما تضمنت ورشة العمل عرضًا تقديميًا حول نموذج "إبداء الاهتمام"، وهو شرط أساسي لإتاحة طلبات انضمام الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج.