صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل خطة توعية الطلاب بمخاطر التعاطي (فيديو)

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن محاور عمل الصندوق برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن تتضمن المحور الوقائي.

وأضاف وهبة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أننا أطلقنا مع الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب بالمدارس، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

البرنامج يستهدف رفع الوعي بخطورة الإدمان

ونوه المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بأن البرنامج يستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لدى الطلاب، وتميز البرنامج باستخدامنا لمكونات توعوية مرئية تحكي رحلة تعاطي المواد المخدرة والخسائر التي تؤدي لها.

وتابع: تم عرض فيديوهات توعوية عن أضرار المخدرات مثل الاستروكس، وهي من أكثر أنواع المخدرات خطورة لأنها تسبب هلاوس سمعية، وارتكاب جرائم غير مبررة.

وأوضح المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه بعد إطلاق البرنامج الوقائي على مدار الفصل الدراسي الماضي، قمنا بدراسة تقييمية لنرى مدى استيعاب الطلاب لمثل هذه البرامج.