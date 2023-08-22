إزالة 32 تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٤حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام يسري محمد نائب رئيس المركز وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الاشغالات والإزالات بإزالة حالتين تعدي علي ارض زراعية على مساحة ٨ قراريط و٨ أسهم بحوض الخزام طريق السلام وحاله أخري بحوض واصف علي مساحة قيراط اصلاح زراعي وتم رد الشئ الي أصله واعادة الارض لطبيعتها الى جانب إيقاف حالتين بناء مخالف بطريق ابو حرب وتم التحفظ على ٢ خلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببنى مزار.

كما تمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الجمعية الزراعية والاصلاح الزراعى من ازاله ٦ حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى تعاون وإصلاح زراعى على مساحة ٥ قراريط اعادة مخالفة للمرة الثالثة بعزبة الريدى وعزبة نجيه وارض جرجس بقرية صفط ابو جرج.

وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٣حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ابطوجة على مساحة قيراط و١٨سهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحليه بقرى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان وتله وحى غرب شهدت حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله او البناء العشوائى حيث اسفرت الحملات عن رصد وتنفيذ إزاله فوريه لعدد ١١ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بقرى طوخ الخيل تم إزالة حالتين وبنى محمد سلطان حالة تعدى بمساحة ٨ أسهم وتله تم إزالة ٧ حالات تعدى بقرية صفط الشرقيه وقرية تله وردم وازاله فوريه لحالة تعدى بعزبة شاهين بحي غرب المدينة بناء بدون ترخيص علي مساحة الحالات ٥٤٦ متر وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابه العامة

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بايقاف وبإزالة عدد ٦ حالات تعدى بدون ترخيص بقرية بنى موسى وقرية اتليدم، والتحفظ على معدات البناء تحت إشراف أمام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم واشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي، كما تم إيقاف واإالة حالة ثانية تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى، والتحفظ على معدات البناء، وذلك تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

إزالة تعديات ومخالفات

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