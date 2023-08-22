بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس صلاة عيد العذراء بالمجر

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، صلاة القداس الالهي لعيد العذراء مريم من كنيسة السيده العذراء مريم بالمجر.

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هذا، وتحتفل الكنيسة القبط الأرثوذكسية، اليوم، بعيد انتقال السيدة العذراء مريم، والذي يسمى عيد العذراء من 2023، خلال إطلاق صلوات القداسات الآلهية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس عيد السيدة العذراء مريم، بمختلف إيبارشيات الكنيسة بمشاركة الكهنة والخدام والشمامسة، بعد ختام صومها الذي استمر على مدار 15 متواصلة.

وتشهد صلوات القداسات الآلهية حضور مكثف من الأقباط بالتزامن مع احتفالات عيد العذراء مريم.

شهدت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى المجر عدة لقاءات وفعاليات هامة كان أبرزها استلامه للدكتوراة الفخرية، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أنشطة البابا خلال الساعات الماضية بالمجر.

• استلام قداسة البابا الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية.

• إلقاء البروفيسور توشكا لاسلو أستاذ اللغة العربية بجامعة بودابست كلمة خلال احتفالية تسليم قداسة البابا الدكتوراة الفخرية، تحدث خلالها عن مسيرة قداسته.

• إلقاء قداسة البابا كلمة خلال الاحتفالية، عبر خلالها عن اعتزازه بتسلم هذه الدكتوراة من جامعة بازمان بيتر.

• انعقاد مؤتمر صحفي لقداسة البابا بجامعة بازمان بيتر المجرية عقب تسلم قداسته درجة الدكتوراة الفخرية، بحضور شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة.

• إلقاء قداسة البابا كلمة خلال المؤتمر الصحفي عبر بها عن سعادته بزيارة هذه الجامعة العريقة.

• إلقاء نائب عميد كلية الآداب كلمة خلال المؤتمر الصحفي عبر بها عن فخره أن يكون قداسة البابا الدكتور الفخري لكلية الآداب بالجامعة.

• استقبال كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر لقداسة البابا بالقصر الجمهوري في العاصمة المجرية.

• لقاء قداسة البابا بنيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن إيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس