اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون الامتحان في الاقتصاد والإحصاء

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 دور ثان، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية لجان امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص أكثر من لجنة فى كل إدارة تعليمية لأداء الطلاب الامتحانات وفق الأعداد الموجودة فى كل إدارة تعليمية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى متابعة سير الامتحانات من خلال كاميرات المراقبة وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لافتة إلى تطبيق نفس الإجراءات التي حدثت بالدور الأول، سواء فيما يتعلق بالتصدى للغش أو أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث

اشتمل جدول الامتحان للدور الثاني على الآتي:

يوم الأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.