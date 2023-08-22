الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شخص مقتول بقنا

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قنا لحل لغز العثور علي جثة شخص مصاب بطلق ناري في ظروف غامضه.

و يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين.  

كانت البداية عندما لقى شخص مصرعه، أمس الإثنين، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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