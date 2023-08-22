الجارديان: ارتفاع أسعار البنزين فى بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ يناير

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن أسعار البنزين في بريطانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يناير، ما تسبب في قلق بين التجار الأوروييين من تعطل الإمدادات الأسترالية نتيجة الإضرابات المحتملة.

وقالت الصحيفة إن متوسط ​​تكلفة البنزين ارتفع في الملاعب الأمامية في المملكة المتحدة إلى 150 بنسًا للتر للمرة الأولى منذ بداية العام، على الرغم من التدقيق الدقيق في أسعار الوقود خلال أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت الرابطة، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الضخ تعني أن البنزين الآن يبلغ 150.51 بنس للتر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير، وأن الديزل قد ارتفع إلى 152.41 بنس للتر.

واتهمت مجموعة السيارات الأسبوع الماضي المتاجر الكبرى بفرض رسوم زائدة على العملاء في المناطق الريفية للحصول على الوقود.

وارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة بسبب تخفيضات الإنتاج العالمي، قبل أن تتراجع في وقت سابق من شهر أغسطس.

وفي يوم الإثنين، ارتفع خام برنت بنسبة 1% إلى 85.66 دولار (67.24 جنيه لسترليني) للبرميل، حيث طغت قلة الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا وارتفاع أسعار زيت التدفئة على مخاوف المستثمرين بشأن الانخفاض المحتمل في الطلب العالمي، وخاصة في الصين.

وقال لوك بوسدت، الخبير الاقتصادي: “يبدو أن زيادات أسعار الجملة قد بلغت ذروتها في الوقت الحالي، لكن تداعيات الزيادة الأخيرة لا تزال تجد طريقها إلى المضخات”.

وأضاف: “لا يزال من الممكن العثور على محطات وقود تقدم الوقود بسعر 4p-5p للتر أرخص من معظم محطات الوقود، المشكلة هي معرفة مكانهم”.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في يوليو إن أسعار المضخات ارتفعت منذ عام 2019 بسبب "قرار من قبل قادة الأسعار التقليديين بالمنافسة الأقل صعوبة".

وخلال الشهر الماضي، خفضت محلات السوبر ماركت الأسعار بمقدار نصف بنس فقط مقارنة بتجار التجزئة الذين يحملون علامة تجارية للشركة - لكن تكلفة الديزل ارتفعت بمقدار مماثل.