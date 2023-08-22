الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": عبد الناصر لم يترك مساحة للاختلاف مع الإخوان لكن الصدام كان مبكرًا

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه من المؤكد تاريخيًا وليس بانحيازاته الأيدلوجية المصرية الوطنية، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر انفتح على الإخوان في بداية ثورته، وأعاد جماعة الإخوان التي تم حلها من قبل من خلال زيارة قبر حسن البنا، كما قدم لهم عروضًا وزارية في الحكومة التي كان سيتم تشكيلها بعد الثورة.

الإخوان بعهد عبد الناصر

وأكد رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جمال عبد الناصر لم يترك مساحة للاختلاف مع الإخوان، وكان يرى أن الاخوان ساندوا ثورة 23 يوليو 1952 ولو بالصمت، أو من خلال الحشد الجماهيري التابع لهم، ولكن في الحقيقة الكتلة المحركة الأساسية لهذه الثورة كان الجيش المصري والضباط الأحرار، إضافة إلى غضب الشارع المصرية آنذاك.

سيطرة الإخوان على ثورة يوليو 

وتابع: "بدأت الجماعة في الصدام بعد ثورة 23 يوليو 1952 من خلال جامعة القاهرة الطلابية، عن طريق رفض إعطاء أي منصب في الجهاز الوزاري سوى لعناصر إخوانية، أي أنه كانت هناك مطالبة كاملة من الإخوان بالسيطرة على الثورة.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز عبد الناصر

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