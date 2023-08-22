الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل

مواجهات فلسطينيين
مواجهات فلسطينيين مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، في منطقة "بئر المحجر" شمال غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مراسلها، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المدينة (شمال غرب)، اطلقت خلالها تلك القوات قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا.

 

وقفات استفزازية

وبالتزامن، نظم مستوطنون، وقفات ومسيرات استفزازية على طريقي 60 و 35 الالتفافيين بمحافظة الخليل، ونفذوا عمليات عنف وعربدة.

وذكرت "وفا" بأن عددا من مستوطني "كريات اربع" و "خارصينا" و "حفات جال" و"تيلم" و"أدورا" و"كرمي تسور" و"حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشمال وجنوب الخليل، نظموا مسيرات ووقفات استفزازية على الطرق الالتفافية 60 و35 تحت حماية جنود الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية أبرزها "الموت للعرب" ورشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة.

 

حواجز بمحيط أريجا

في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزين عسكرين بمحيط مدينة أريحا.

ونقلت "وفا" عن مصادرها، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على المدخل الشمالي للمدينة بطريق هيئة التدريب العسكري، وسط تفتيش مركبات المواطنين خاصة الخارجين من أريحا، كما نصبت حاجزا على المدخل الجنوبي لأريحا تسبب بأزمة خانقة للخارجين من المدينة.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من عملية اقتحام واسعة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل ثمانية جرحى، لمستشفى بن سينا بمدينة نابلس، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها للبلدة، معززة بعشرات الآليات العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، فرض الحصار والإغلاق الشامل، على جنوب مدينة نابلس، تخلل ذلك مداهمة واقتحام عدة قرى وبلدات تقع جنوب المدينة.

مواجهات فلسطينيين قوات إسرائيلية منطقة بئر المحجر مدينة الخليل الضفة الغربية

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