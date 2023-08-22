رفعت سيد لـ"الشاهد": الإخوان لديهم غباء سياسى تاريخى وجيناتهم رافضة للديمقراطية

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان أخطأت من خلال الغباء السياسي التاريخي الذي حباهم الله به في استثمار اللحظات التي بها انفراجة كبيرة للعودة وممارسة الديمقراطية من جديد.

وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان تفتقر إلى الديمقراطية، لافتًا إلى أن جينات الإخوان وبنيتهم غير ديمقراطية، وبالتالي هم يرفضون التعايش مع فكرة الديمقراطية وتقاسم السلطة وتداولها.

وأوضح أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان أرادوا أن يستثمروا الأحداث في تصدير المظلومية تاريخيًا، إلا أن مئات الكتب عن بطولات الإخوان وتعرضهم للأعمال القمعية والتعذيب الرهيب الذي مارسه نظام عبدالناصر عليهم، والقتل الرهيب الذي جرى لقيادات الإخوان، كشفت في المحصلة أن كل الذين أعدموا طيلة الحقبة الناصرية من الإخوان لم يتعد عددهم التسع أشخاص، منهم 6 أشخاص في عام 1954، و3 أشخاص في عام 1965م، مؤكدًا أن التاريخ عكس ذلك من خلال الكتب.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .