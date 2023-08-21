الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

احتفالًا باليوم العالمي للعمل الإنسانى.. "حماة الوطن" بالمحافظات تزور مستشفيات الأطفال

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظمت أمانة حزب «حماة  الوطن» بمحافظة المنيا، زيارة لأحد مستشفيات الأطفال وتقوم بتوزيع الهدايا علي الأطفال لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم، ويأتي ذلك في إطار احتفالات حزب حماة الوطن باليوم العالمي للعمل الإنساني.

في السياق ذاته، نظمت أمانة محافظة الأقصر لحزب حماة الوطن، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، في إطار احتفالات الحزب باليوم العالمي للعمل الإنساني، وضمن عمل الحزب في التواجد مع مختلف الفئات بكل مناسبة.

كان قد نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، اليوم الإثنين، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة - الأزهرية - الفنية".

شارك في الحفل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عددٍ من القيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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حزب حماة لوطن محافظة المنيا محافظة الأقصر الاحتفالية الأورمان

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