الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عوض تاج الدين يوجه رسالة للمواطنين فى حال دخول متحور "إيريس" إلى مصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن أعراض متحور كورونا الجديد "إيريس" لم تتغير عن أعراض كورونا، والمتمثلة في ألم بالحلق، رشح، عطس، تكسير في الجسم، ارتفاع درجة الحرارة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن ينتج عنه مضاعفات مثل باقي الفيروسات التنفسية، كما أن دخول المستشفيات من المحتمل أن يزيد لكنه لم يتم رصد وفيات أكثر. 

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" عبر فضائية extra news، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد طريقة مختلفة فيما يتعلق بالتشخيص أو العلاج، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لم يرصد هذا النوع الجديد من متحور "إيريس" في مصر. 

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن الحالات المصابة بالفيروسات التنفسية عددها قليل جدًا في مصر، مؤكدًا أن الطب الوقائي في مصر في منتهى الحرص والحذر والترقب والرصد لأي شيء جديد في هذا المجال، كما أن الإمكانيات المؤسسية والبشرية موجودة لأي طوارئ قد تحدث في هذا الاتجاه. 

وعن احتمالية دخول متحور "إيريس" مصر، قال إنه من الممكن أن يدخل مصر، لافتاً إلى أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والمتعارف عليها وكذلك المتابعة، حيث تحدد الدولة الإجراءات التي تتخذ في كل مرحلة من المراحل. 

متحور أيريس كورونا متحور كورونا فيروسات تنفسية عوض تاج الدين

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