الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام تونسي: انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة السواحل الشرقية للبلاد

تونس
تونس

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، أن خفر السواحل انتشلت جثث 5 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شرق البلاد، وفق قناة “العربية”. 

وخلال الفترة الماضية، قال خفر السواحل التونسي إن مهاجرين اثنين على الأقل بينهم طفل لقيا حتفهما عندما غرق بنكهما السبت بعد وقت قصير من مغادرة الساحل التونسي.

وانهارت السفينة التي تقل 20 تونسيا في الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) عندما كانت على بعد 120 مترا (395 قدما) من الشاطئ في ولاية قابس جنوب شرق البلاد.

وقال خفر السواحل في بيان له: "تم انتشال جثتين احداهما لرجل يبلغ من العمر 20 عاما والاخرى لطفل رضيع، حيث انه تم إنقاذ 13 آخرين ، بمن فيهم والدا الطفل. وأضاف البيان أن خمسة ركاب في عداد المفقودين وعمليات البحث مستمرة.

ووقعت مأساة مماثلة قبالة السواحل التونسية يوم الاثنين، عندما غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من مدينة صفاقس الشرقية ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

ولقي أكثر من 1800 شخص حتفهم هذا العام في حطام السفن على طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو الأكثر دموية في العالم - أكثر من ضعف عدد العام الماضي ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

تونس قبالة السوواحل شرق البلاد انتشال 5 جثث

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