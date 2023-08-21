الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "مساء DMC" يكشف فعاليات الاحتفال بنهاية صوم السيدة العذراء بكنيسة مارمرقس

صوم السيدة العذراء
صوم السيدة العذراء

كشف محمد رياض، مراسل برنامج "مساء DMC"، تفاصيل احتفال كنيسة مارمرقس بشبرا، بنهاية صوم السيدة مريم العذراء.

وقال خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "مساء DMC"، إنه يوجد اهتمام كبير جدًا بالكنائس خاصة أن هذا الصوم من أكثر الأصوام قربًا للأقباط لحبهم للسيدة مريم، مشيرًا إلى أن الاحتفالات بدأت بالعشية وتلاها زفة، وكورال، وكان هناك ترانيم وأغاني كثيرة والتمجيد وبكرات السيدة مريم العذراء، وانتهى الاحتفال بعظة وكانت فرحة كبيرة ظاهرة على وجوه الأطفال الذين حضروا مع أهاليهم داخل الكنيسة.

هذا الصوم تتفق عليه كل الطوائف المسيحية

وتابع أن الاحتفالات تنتهي غدًا بقداس وبعده ينتهي الصوم والاحتفال، موضحًا أن هذا الصوم يعد من الدرجة الثانية ولا يتناولون فيه اللحوم والدواجن والألبان كما كانت تصوم السيدة مريم العذراء وهذا الصوم تتفق فيه جميع الطوائف.

كنيسة ماري مرقص مراسل برنامج مساء dmc السيدة مريم العذراء نهاية صوم الطوائف المسيحية ترانيم وأغاني

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