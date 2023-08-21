الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عفاف مصطفى عن إثارتها للجدل بسبب زيارة الزعيم: لا أسعى للترند

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام و عفاف مصطفى

تحدثت الفنانة عفاف مصطفى عن حالة الجدل التي أثارتها مؤخرًا، بسبب منشور قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" حول الفنان عادل إمام ورغبتها في زيارته.

وقالت عفاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الفنان عادل إمام قامة كبيرة ليس في مصر فقط، لكن في العالم العربي ورمز كبير لنجوم الكوميديا وله مواقف عظيمة معها ومعي غيرها؛ لهذا تتمسك بمقابلته والحديث معه.

يوجد زيارات لعدد من الفنانين لعادل إمام

وأكدت أن هناك زيارات تتم لعادل إمام، من فنانات بعينها، ولهذا تشعر أن طلبها ليس صعبًا، لأن عادل إمام رجل مضايف ومحب للمة وتشعر أنه حرم من عبق الحب، مؤكدة أنه بصحة جيدة ويقوم بممارسة الرياضة، ومن حق جمهوره أن يطمئن عليه لأنه ملك لجمهوره.

أكدت أنها لا تسعى للتريند بسبب المنشور الذي قامت بنشره؛ لأنه لم يتضمن أي إساءة، لكنها كتبته لأن هناك أصدقاء مشتركين بينها وبين المخرج رامي إمام، وكانت تهدف إلى أن يصله هذا الكلام ليحفّزه.

عفاف مصطفى الفنان عادل إمام للتريند زيارات ملك لجمهوره

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