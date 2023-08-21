الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل زوجته في القناطر الخيرية: مكنتش قاصد اقتلها كنت بضربها بس

قاتل زوجته
قاتل زوجته

اعترافات تفصيلية من المتهم بقتل زوجته بسبب الخلافات في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، القاتل أقر أمام رجال المباحث بأنه لم يكن يقصد قتلها ولكن شيطانه دفعه لضربها بشدة بعد مشادة نشبت بينهما، موضحًا أن المشاكل تفاقمت بينهما مؤخرا ولم يعد يشعر بالراحة، مشيرا إلى أنه نادم على فعله والغرض كان هو تهذيبها.

في مركز القناطر الخيرية، حيث تزوج رجل من ربة منزل، إلا أن الأمور لم تكن بينهما على مايرام عقب فترة من الزواج، وبدأت بينهما المشاكل، حتى تفاقمت بشكل كبير.

لم ينجح طرف من الآخر في احتواء الطرف الثاني، فاحتمدت بينهما الأمور ولم يستطع الزوج أن يتحمل جو المشاكل العائلية التي أفسدت عليهما حياتهما.

في ساعة شيطان انقض الزوج على زوجته وانهال عليها بالضرب فأصابها إصابات بالغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى وكانت حالتها غير مستقرة تمام، فلفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

إخطار وصل إلى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، من اللواء محمد السيد مدير المباحث، يفيد بتلقى مركز القناطر الخيرية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز (بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم).

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم (زوج المتوفاه، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي عليها بالضرب مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اللواء نبيل سليم مدير المتهم بقتل زوجته بمحافظة القليوبية تعدى عليها بالضرب اللواء محمد السيد مركز القناطر الخيرية

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