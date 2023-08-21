الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد دار العلوم: نعقد الملتقى الوطنى للتوظيف وريادة الأعمال فى إطار التوجيهات الرئاسية

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر يأتي تأكيدًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور المؤسسات التعليمية للارتقاء بالتعليم المصري، وتأهيل جيل جديد من المعلمين القادرين على بناء الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الكلية تعمل على إعداد شباب مؤهل لمواجهة تحديات سوق العمل في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالتعليم بعناصره كافة وفي مقدمتها العنصر البشري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة منظومة التعليم في مصر.

الاستراتيجية الرقمية للدولة

وأوضح «بلبولة» خلال افتتاح فعاليات ملتقى «التوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر» أنه اتساقًا مع الاستراتيجية الرقمية للدولة تم تخصيص ورشتي عمل في اليوم الأول من الملتقى لممثلي مدارس طيبة الدولية وممثلي شركات حوسبة اللغة وإعداد المحتوى الرقمي في مجال اللغة العربية والتعليم الإلكتروني.

فعاليات الملتقى الوطني للتوظيف
وأكد عميد كلية دار العلوم أن فعاليات الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر مستمرة حتى ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ وستتضمن المزيد من ورش العمل واللقاءات بحضور جهات التوظيف وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين.

وتأتي فعاليات الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، ومتابعة الأستاذ الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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