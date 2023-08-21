الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد 11 واقعة.. حبس 3 متهمين بسرقة المساكن في التجمع الأول

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين بسرقة المساكن بعد ارتكاب 11 واقعة في التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية من القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بقنا، حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب 11 واقعة سرقة أخرى.

واعترف بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين سرقة التجمع الاول

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