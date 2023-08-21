تقارير: الأهلي يرحب بالتعاقد مع موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الهلال السعودي، اليوم، رحيل موسى ماريجا عن الفريق، بعد توقيع مخالصة مادية معه.

بحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن الأهلي دخل في سباق مع عدد من الأندية السعودية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، خلال الصيف الجاري.

أوضح التقرير أن اسم ماريجا تم طرحه من قبل بعض وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي، حيث لقى الأمر ترحيبًا كبيرًا من النادي.

وخاض ماريجا 75 مباراة مع فريقه السابق الهلال، مساهمًا في تسجيل 32 هدفًا مع الفريق.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، لينتقل لصفوف الخليج السعودي حيث يبحث النادي عن تدعيم خط هجومه.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه في الصيف الجاري بعد رحيل عدد من نجومه أمثال حمدي فتحي للوكرة الاماراتي، ومحمد شريف لصفوف الخليج.