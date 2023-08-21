الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجلس أمناء الشروق يناقش معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمدينة

الشروق
الشروق

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، الاجتماع التاسع لمجلس أمناء مدينة الشروق، بحضور المهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة الإسكان والدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب وسيد جلال رئيس المجلس.

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن الاجتماع ناقش مجموعة من القرارات المهمة، حيث شهدت الموافقة مبدئيًا من المهندس عبدالمطلب، جاء على رأسها في مجال الخدمات إنشاء مبنى للتأمين الصحى وعرض مقترح لموقع مركز الشباب ومدرسة تمريض، والتواصل مع الجهات المختصة بالمقترح والموقع.

كما استمع المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة لأعضاء المجلس فيما يخص بعض الشكاوى، ومنها ضعف المياه في بعض المناطق وانقطاع الكهرباء وخدمات المواصلات، موجهاً بإيجاد الحلول العاجله لمثل هذه المشكلات.

وأفاد رئيس الجهاز مدينة الشروق، أنه جار الانتهاء من تشغيل 3 خطوط لشركة جديدة قريباً كمرحلة أولى، بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.  

اجتماع استمع أعضاء المجلس الشروق الحلول العاجلة

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