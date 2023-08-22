الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للطلاب قبل التقديم.. كليات المرحلة الثالثة علمى علوم 2023

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة أكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام، وذلك بهدف الوصول لتحقيق حلم الدراسة بالكلية، وزاد البحث مؤخرًا عبرمحرك "جوجل" الشهر عن كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023 بالتزامن مع إغلاق المرحلة الثانية.

 

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور كليات المرحلة الثالثة لقسم علمي علوم 2023 كونها الشغل الشاغل لطلاب الثانوية العامة:

 

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023

 

كلية الخدمة الاجتماعية حلوان 239

 

- كلية الخدمة الاجتماعية تنموية بني سويف 238

 

- كلية الخدمة الاجتماعية الفيوم 236

 

- كلية الخدمة الاجتماعية أسوان 236

 

- كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط 235

 

- كلية آداب انتساب موجه الزقازيق 249

 

- كلية آداب انتساب موجه القاهرة 249

 

- كلية آداب بنات عين شمس 248

 

- كلية آداب دمياط 249

 

- كلية آداب أسوان 248

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

- كلية آداب العريش 247

 

- كلية آداب المنيا 246

 

-كلية آداب الوادي الجديد 246

 

- كلية آداب انتساب موجه المنصورة 246

 

- كلية آداب موجه المنوفيه شبين الكوم 246

 

- كلية آداب انتساب موجه بنها 246

 

- كلية آداب انتساب موجه طنطا 246

 

- كلية آداب انتساب موجه عين شمس 246

 

-كلية آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

 

- كلية آداب أسيوط 246

 

- كلية سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

 

- كلية سياحة وفنادق قناة السويس بالاسماعيلية 246

 

- كلية سياحة وفنادق مطروح 246

 

- كلية سياحة وفنادق مدينة السادات 246

 

- كلية سياحة وفنادق الأقصر 246

 

- كلية تربية نوعية دمياط 222

 

- كلية تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220

 

- كلية تربية رياضية بنين مطروح 220

 

- كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات 213

 

- كلية تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220

 

- كلية تربية نوعية فنية القاهرة 217

 

- كلية تربية نوعية فنية سوهاج 217

 

- كلية تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216

 

 

- كلية تربية نوعية موسيقية المنوفية 213

 

- كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 247

 

- كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه حلوان 244

 

- كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 245

 

- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 246

 

- كلية حقوق مدينة السادات 246

 

- كلية حقوق انتساب موجه أسوان 244

 

- كلية حقوق انتساب موجه بنها 244

 

- كلية حقوق انتساب موجه طنطا 244

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