رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤيته للرسول في المنام

كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل الرؤى الذي شاهدها، قائلاً:" أول رؤية رأيتها كانت للسيدة مريم العذراء، ثم رأيت حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان في رداء عالم أزهري ومن حوله علماء أزهريين".

وأضاف الفنان رشوان توفيق خلال حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبة الأباصيري: "رأيت في منامي أن رجلاً يجلس على سجادة صلاتي، فسألت من يجلس على سجادة صلاتي، فسمعت صوت يقول لي إنه إبراهيم الخليل عليه السلام".

وتابع الفنان رشوان توفيق: "والدتي كانت عندما تصلي تبكي، وكانت عندما تتوضأ للصلاة تبكي وتدعي الله سبحانه وتعالى اللهم نجي وجهي من النار، اللهم نجي شعري من النار".