الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث في الشؤون الدولية يكشف ملامح المشهد الانتخابي الأمريكي الرئاسي الفترة المقبلة

الانتخابات الأمريكي
الانتخابات الأمريكي

قال الدكتور إدموند غريب، الباحث في الشؤون الدولية، إن هناك تساؤلات حول ما يتوارد من معلومات عن ترشح ميشيل أوباما للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ومن أين جاءت، وكيف بدأنا نسمع عنها.

السباق الأمريكي الانتخابي 

وأكد إدموند غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن البعض يرى أن أوباما وراءها، ويرى آخرون أن بعض الديمقراطيين يرون أن بايدن وهاريس لا يرقى أدائها إلى المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن نحو 63% من الأمريكيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ في سياسات إدارة بايدن، في ما يتعلق بالأسعار والجريمة وغيره، رغم أن شعبيته كبيرة، وتفوق في الاستطلاعات على ترامب.

المشهد الأمريكي السياسي 

وأضاف في حديثه، أن الديمقراطيين يعلمون أن كاميلا هاريس إذا دخلت الانتخابات لن يساعدهم بسبب أدائها، لكن في الوقت نفسه التخلي عن هاريس لن يقول مسألة سهلة بسبب ارتباطها ببعض الأقليات، وهي كانت مستعدة للترشح بجانب بايدن، لكن ميشيل أوباما شخصية جذابة وتحصل على دعم كبير من زوجها.

باحث في الشرون الدولية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش المشهد الانتخابي الامريكي

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