بالأسماء.. النواب الجدد لرؤساء قنوات المتحدة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عدد من التعيينات الجديدة لنواب رؤساء القنوات الإخبارية التابعة للشركة.

وأصدر قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من التعيينات الجديدة للقنوات الإخبارية التابعة للشركة وذلك في بيان رسمي جاء نصه كالتالي:

"بعد اجتياز التدريب المهني والإدارى تقرر الاعتماد على الكفاءات المهنية للسادة الزملاء بقطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة على النحو التالي:

تعيين السادة الزملاء المرفق أسماؤهم في منصب نائب رئيس قناة

الأستاذ / أحمد أبوزيد - نائب رئيس قناة القاهرة الإخبارية.

الأستاذ / شادى شاش - نائب رئيس قناة إكسترا نيوز.

الأستاذة / دعاء جاد الحق - نائب رئيس قناة إكسترا لايف.

الدكتور / محمد سعيد محفوظ - رئيس مركز تدريب القنوات الإخبارية.

تعيين الدكتورة/ داليا عبدالرحيم - مساعدًا لرئيس القطاع لمف الإسلام السياسي

يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023

رسالة شكر من الطاهرى لـ عمرو الفقى بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخبارية

حرص الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه الشكر لعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخبارية وحركة الترقيات.

وشارك الطاهري صورة تجمعه بعمرو الفقي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مصحوبة بتعليق قال فيه: "صباح اليوم مع الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخباريّة وحركة الترقيات.. ألف مبروك للسادة الزملاء.. كل الشكر والتقدير عمرو بك ولمجلس إدارة المتحدة الذى يقدّم كل سبل الدعم؛ لتحقيق ما يليق بالمشروع الإعلامي المصري".



وهنأ الطاهري الشركة المتحدة لاختياراتها الخاصة بقيادات الوسط الإعلامي والصحفي التي أصبحت محل ترحيب واسع من الرأي العام والوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات في قطاع الصحافة أو التليفزيون أو الإذاعة.