رسالة شكر من الطاهرى لـ عمرو الفقى بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخبارية

حرص الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه الشكر لعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخبارية وحركة الترقيات.

وشارك الطاهري صورة تجمعه بعمرو الفقي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مصحوبة بتعليق قال فيه: "صباح اليوم مع الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بعد اعتماد خطة تطوير قطاع القنوات الإخباريّة وحركة الترقيات.. ألف مبروك للسادة الزملاء.. كل الشكر والتقدير عمرو بك ولمجلس إدارة المتحدة الذى يقدّم كل سبل الدعم؛ لتحقيق ما يليق بالمشروع الإعلامي المصري".

كان الطاهري قد هنأ الشركة المتحدة لاختياراتها الخاصة بقيادات الوسط الإعلامي والصحفي التي أصبحت محل ترحيب واسع من الرأي العام والوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات في قطاع الصحافة أو التليفزيون أو الإذاعة.

وهنأ رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، الإعلامية ريهام السهلي بعد تعيينها رئيسًا لقنوات dmc، قائلًا: "يحمل لها كل مَن يعمل في قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ولا أبالغ إن قلت كل مَن يعمل في الشركة المتحدة الكثير من الاحترام والتقدير بما تمثله من قيمة مهنية نعتز بها جميعًا".

كما هنأ الطاهري الكاتب الصحفي د.محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة وعلا الشافعي لرئاستها تحرير موقع وجريدة "اليوم السابع" ومصطفى عمّار لرئاسة موقع وصحيفة الوطن، لافتًا إلى أنه جرى تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة اليوم السابع وتعيين الزميل عبدالفتاح مصطفى رئيسًا للراديو 9090.

وواصل: "من المهم أن تتضح فلسفة التغييرات إلى حد كبير، فهي مرتبطة بسياق وليست أشخاصًا، أي رؤية الشركة المتحدة ومجلس إدارتها وتستند إلى مجموعة من المعايير مثل تمكين الشباب وجيل جديد من القيادات الإعلامية وتمكين المرأة وهذه الرؤية استغرقت الكثير من التحضيرات على مدار الفترة الماضية".