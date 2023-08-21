الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متابعة تنفيذ مشروع محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة بأبوقرقاص في المنيا

تفقد محطة المياه
تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية.

من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة والتي تضم (مبنى إداري معمل المحطة المدخل المصافي أحواض التهوية والترسيب المرشحات مبنى ونافخ الهواء مبنى المحولات مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 1200 ل/ ت كمرحلة أولى، كما تعد محطة مياه المظاهرة من أكبر المحطات علي مستوى الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ ث.

وأكد رئيس المركز على تسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجها القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة

تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة
تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة
تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة
تفقد محطة المياه الجديدة بقرية المطاهرة
المنيا مشروع محطة المياه الجديدة قرية المطاهرة بأبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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