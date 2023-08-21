جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "أخصائي تشغيل حاسبات"

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بأنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي تشغيل حاسبات – والتى تم إجراؤها أمس الأحد الموافق 20 من أغسطس- من خلال الرابط الإلكتروني

https://www.aun.edu.eg/main/ar/application-results-finial، وتستمر الاختبارات للمتقدمين لبقية الوظائف حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكانت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، قد طرحت عدداً من الوظائف، والتي سبق الإعلان عنها بالتفصيل فى شهر مارس الماضي.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بشروط ومعايير التقديم لتلك الوظائف، مع الالتزام- كذلك- بجميع المتطلبات اللازمة؛ لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، وأكد على أهمية فحص أوراق المتقدمين، والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بكل دقة، وحيادية.

وانطلقت أمس ،الأحد 20 من أغسطس، أعمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين؛ لشغل وظيفة أخصائي تشغيل حاسبات، وذلك بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعي، الدكتور علي حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.