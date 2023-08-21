الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "أخصائي تشغيل حاسبات"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بأنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي تشغيل حاسبات – والتى تم إجراؤها أمس الأحد الموافق 20 من أغسطس- من خلال الرابط الإلكتروني
https://www.aun.edu.eg/main/ar/application-results-finial، وتستمر الاختبارات للمتقدمين لبقية الوظائف حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكانت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، قد طرحت عدداً من الوظائف، والتي سبق الإعلان عنها بالتفصيل فى شهر مارس الماضي.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بشروط ومعايير التقديم لتلك الوظائف، مع الالتزام- كذلك- بجميع المتطلبات اللازمة؛ لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، وأكد على أهمية فحص أوراق المتقدمين، والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بكل دقة، وحيادية.

وانطلقت أمس ،الأحد 20 من أغسطس، أعمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين؛ لشغل وظيفة أخصائي تشغيل حاسبات، وذلك بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعي، الدكتور علي حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

أخصائي تشغيل الاختبار الإلكتروني الاختبارات الالكترونية الحاسبات والمعلومات الرابط الإلكتروني الدكتور أحمد المنشاوى بجامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كلية الحاسبات والمعلومات

الأكثر قراءة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يلتقي مديري الإدارات وموجهي عموم المواد الدراسية

محافظ أسوان يوافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى الفنى

هل يمكن أن تنتقل الأعاصير المدمرة إلى المنطقة العربية؟..أستاذ مناخ يجيب

الأهلى ينهى إعارة أحمد قندوسى إلى سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟