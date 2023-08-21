الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الدفاع السورية»: إسقاط 3 مسيرات محملة بالمتفجرات في ريفي إدلب وحماة

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، إنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

القوات المسلحة الأردنية تُسقط طائرة مفخخة قادمة من سوريا

وقبل يومين، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا.

وصرح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسئوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "TNT" قادمة من الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

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