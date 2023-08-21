الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقط على الرصيف.. مصرع طفل أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالفيوم

مصرع طفل بعد سقوطه
مصرع طفل بعد سقوطه من أعلى دراجة هوائية بالفيوم

لقي طفل مصرعه، يُدعى"عمر" يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء اللهو واللعب بدراجته الهوائية، إثر سقوطه على الرصيف فأصيب بنزيف في المخ مما أدى إلى وفاته، بأحد مستشفيات الفيوم الخاصة.


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فواد مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من مستشفى مكة التخصصي، بوفاة طفل يدعى عمر يبلغ من العمر 8 سنوات بعد إصابته بنزيف بالمخ أثناء لهوه بدراجته الهوائية وتم نقله للمستشفى، لتلقي العلاج ولكنه توفي.


وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة العمليات بمرفق الإسعاف، إشارة من الأهالي، بإصابة طفل إثر سقوطه بدراجته الهوائية أثناء اللهو على الرصيف مما أدى إلى إصابته.

 

وانتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وبسبب سوء وخطورة حالته تم تحويله ونقله إلى مستشفى مكة التخصصي.

 

حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفل سقوط دراجة هوائية الفيوم

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

زاهى حواس: مصر ستفتتح قريبًا أضخم مشروع أثرى فى القرن الـ21

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟