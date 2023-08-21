سقط على الرصيف.. مصرع طفل أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالفيوم

لقي طفل مصرعه، يُدعى"عمر" يبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء اللهو واللعب بدراجته الهوائية، إثر سقوطه على الرصيف فأصيب بنزيف في المخ مما أدى إلى وفاته، بأحد مستشفيات الفيوم الخاصة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فواد مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من مستشفى مكة التخصصي، بوفاة طفل يدعى عمر يبلغ من العمر 8 سنوات بعد إصابته بنزيف بالمخ أثناء لهوه بدراجته الهوائية وتم نقله للمستشفى، لتلقي العلاج ولكنه توفي.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة العمليات بمرفق الإسعاف، إشارة من الأهالي، بإصابة طفل إثر سقوطه بدراجته الهوائية أثناء اللهو على الرصيف مما أدى إلى إصابته.

وانتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وبسبب سوء وخطورة حالته تم تحويله ونقله إلى مستشفى مكة التخصصي.

حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.