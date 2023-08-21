محافظ أسوان يوافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى الفنى

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

جاء ذلك فى بشرى سارة، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وأثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبدالكريم لطفى لموقف تجديد الوظائف الإشرافية لوظيفة مدير ووكيل مدرسة "ابتدائى – إعدادى – ثانوى – فنى".

وأكد اللواء أشرف عطية أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كل القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهنى، وهو ما يسهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ولفت إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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