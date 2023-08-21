"المركزي" ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد تمهيدًا للبيع

نفى البنك المركزي، الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، مؤكدًا أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، اليوم الإثنين، أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، مشيرُا إلى أنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر المقبل.

وأكد وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية، في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظفًا.

ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022، بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

