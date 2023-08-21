فتاة تحرر محضرا ضد طليقها بالمنوفية: "ضربني بالمطواة وهددني بالقتل"

استقبل مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، فتاة تبلغ من العمر 24 عاما مصابة بعدة جروح في الوجه والقدم والجسد، تبين أنها تقيم بدائرة المركز، وقدم الأطباء الإسعافات اللازمة لحالتها وأخطرت إدارة المستشفى مركز الشرطة.



وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء عمرو روؤف إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بوصول سيدة مطلقة مصابة بعدة إصابات إلى مستشفى بركة السبع المركزي، واتهمت طليقها بالتعدي عليها أثناء ذهابها إلى عملها بعد خروجها من المنزل، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة.



وقالت “س، ع، ف” 24 عاما والمقيمة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، لـ الدستور، إنها مطلقة منذ عامين بعد خلافات دامت مع زوجها وأبرته من كل شيء حتى تتمكن من الطلاق بعدما أصبح العيش معه من سابع المستحيلات، نظرا لعدم عمله وشربه للمواد المخدرة وإنفاقها على الأسرة بالإضافة إلى معاملته السيئة.

وتابعت المجني عليها حديثها، أنها عاشت في القاهرة فترة للعمل بعد الطلاق وعقب عودتها طاردها طليقها في أي مكان تعمل فيه، أو المواصلات العامة، وهددها بالقتل، وأخر تلك التهديدات كان قبل الواقعة بعدة ساعات ولكنها لم تأخذ بها وحسبتها تهديدات فقط.



وواصلت: “في اليوم التالي وأثناء ذهابها لعملها صباحا، فوجئت به يأتي من خلفها ويطعنها في وجهها بالمطواه، وكان يحاول أن يضعها في منطقة الرقبة، وجريت منه لكنه طاردها وأمسك بها وتعدى عليها بعدة طعنات أخرى في القدم والجسد شلت حركتها وسط ذهول من المارة”.



وتابعت المجني عليها: "طليقي جري في لحظة والكاميرات جابته والأهالي تجمعوا حواليا، وأمي جت تصرخ، ونقلوني المستشفى، وحررت محضر ورجعت للبيت بالإصابات وخائفة منه لأنه لسه متقبضش عليه وهربان".