الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهمين فى مشاجرة بالموس داخل محل حلاقة بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حجز المتهمين فى مشاجرة نشبت داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، والاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهم .

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع؛ بسبب نشر فيديو لعميل دون إذنه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة بمنطقة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من خلال الفحص، نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون إذنه، وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها عمال المحل على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة، ما تسبب في إصابة الشاب و2 من أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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