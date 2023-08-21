الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 900 طن مخلفات تمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ6 مراكز فى أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة والتجميل وتسوية الشوارع مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النظافة وخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى رفع 900 طن مخلفات وقمامة فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة خلال حملات بـ 6 مراكز والقرى التابعة لها على مدار يومين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وصدفا وديروط والقوصية والبداري وأبوتيج قد قامت بشن حملات نظافة مكبرة على مدار يومين وخلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين حفاظًا على البيئة فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة ومرور المواطنين والمركبات وهو ما أسفر عن رفع 900 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات.

وأضاف اللواء عصام سعد أن تلك الحملات جاءت بإشراف ومتابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لكل وحدة محلية كل في نطاق عمله.

وأكد اللواء عصام سعد على استمرار جميع حملات النظافة بمختلف المراكز والقرى لرفع الإشغالات وإزالة المخلفات لإعادة الشوارع إلى رونقها وتوفير ممرات آمنة للمواطنين وإظهار الشكل الحضاري للمحافظة.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
ازالة المخلفات الخدمات المقدمة للمواطنين الحملة الميكانيكية الشوارع والميادين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات الصلبة بالشوارع والميادين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حملات نظافة مكبرة رؤساء الوحدات المحلية رفع 900 طن مخلفات عصام سعد محافظ أسيوط لشوارع والميادين

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