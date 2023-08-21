الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق فى محول يقطع التيار الكهربائى عن منطقة عصمت حمادة بمدينة زفتى

حريق
حريق

تعرضت منطقة شارع عصمت حمادة، وعزبة الغرابلي، في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، لانقطاع مؤقت في الكهرباء، منذ قليل، جراء اندلاع حريق في محول الكهرباء الواقع في تقاطع شارع الصواف مع عصمت حمادة. 

وشعر سكان المنطقة بالحريق عند انبعاث روائح الاحتراق وصدور أصوات شبه الانفجارات المحدودة تنبعث من المحول، مما دفعهم إلى التوجه إلى مكان الحادث والاستغاثة بفرق الطوارئ الكهربائية وفرق الإطفاء.

حاول الأهالي إخماد الحريق بأنفسهم قبل وصول رجال الحماية المدنية، الذين تمكنوا في وقت لاحق من السيطرة على الحريق، وعندما وصلت فرق الفنيين التابعة لشركة الكهرباء فرع زفتي، باشروا بإصلاح المحول وإعادة تشغيله لاستعادة التيار الكهربائي في المنطقة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة الحماية المدنية بمدينة زفتي، يفيد بنجاح رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي في السيطرة على حريق نشب بمحول الكهرباء بشارع عصمت حمادة بمدينة زفتى، عقب نشوبه بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخله.

وأشارت مصادر من شركة كهرباء وسط الدلتا إلى أن المحول كان يخضع لأعمال الصيانة منذ فترة قبل وقوع الحادث، ولولا تدخل الفرق الفنية في الوقت المناسب لكان من الممكن أن تحدث كارثة كبيرة في المنطقة، موجهة الشكر لأهالي المنطقة على حسن التعاون.

وأضافت المصادر أن ما حدث هو نتيجة جهد زائد ولا علاقة لأي عوامل بشرية بالأمر، وأن المحول ورغم الصيانة الدورية لم يتحمل الضغط الزائد وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حدوث حريق عقب انفجار محدود في أحد المفاتيح، والذي أثر بشكل كبير على لوحة كاملة واحترقت، وتم السيطرة على الأمر.

إخماد الحريق ارتفاع درجات الحرارة إعادة تشغيل ارتفاع درجة الحرارة الحماية المدنية التيار الكهربائي السيطرة على الحريق السيطرة علي حريق خالد عبد السلام رجال الحماية المدنية سيطرة على الحريق

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

زاهى حواس: مصر ستفتتح قريبًا أضخم مشروع أثرى فى القرن الـ21

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟