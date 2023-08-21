حريق فى محول يقطع التيار الكهربائى عن منطقة عصمت حمادة بمدينة زفتى

تعرضت منطقة شارع عصمت حمادة، وعزبة الغرابلي، في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، لانقطاع مؤقت في الكهرباء، منذ قليل، جراء اندلاع حريق في محول الكهرباء الواقع في تقاطع شارع الصواف مع عصمت حمادة.

وشعر سكان المنطقة بالحريق عند انبعاث روائح الاحتراق وصدور أصوات شبه الانفجارات المحدودة تنبعث من المحول، مما دفعهم إلى التوجه إلى مكان الحادث والاستغاثة بفرق الطوارئ الكهربائية وفرق الإطفاء.

حاول الأهالي إخماد الحريق بأنفسهم قبل وصول رجال الحماية المدنية، الذين تمكنوا في وقت لاحق من السيطرة على الحريق، وعندما وصلت فرق الفنيين التابعة لشركة الكهرباء فرع زفتي، باشروا بإصلاح المحول وإعادة تشغيله لاستعادة التيار الكهربائي في المنطقة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة الحماية المدنية بمدينة زفتي، يفيد بنجاح رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي في السيطرة على حريق نشب بمحول الكهرباء بشارع عصمت حمادة بمدينة زفتى، عقب نشوبه بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخله.

وأشارت مصادر من شركة كهرباء وسط الدلتا إلى أن المحول كان يخضع لأعمال الصيانة منذ فترة قبل وقوع الحادث، ولولا تدخل الفرق الفنية في الوقت المناسب لكان من الممكن أن تحدث كارثة كبيرة في المنطقة، موجهة الشكر لأهالي المنطقة على حسن التعاون.

وأضافت المصادر أن ما حدث هو نتيجة جهد زائد ولا علاقة لأي عوامل بشرية بالأمر، وأن المحول ورغم الصيانة الدورية لم يتحمل الضغط الزائد وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حدوث حريق عقب انفجار محدود في أحد المفاتيح، والذي أثر بشكل كبير على لوحة كاملة واحترقت، وتم السيطرة على الأمر.