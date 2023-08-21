كاتب صحفى: مبادرة حياة كريمة تحقق الهدف الأسمى المتمثل فى التنمية الشاملة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مبادرة حياة كريمة جاءت في توقيت مناسب لتتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في التنمية الشاملة، حيث تمثل إحدى الأدوات الهامة للدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا الانتباه إلى أن "حياة كريمة" تُكمل المسار وتتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030م.

وأضاف "رائف" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجا تنمويا ضمن آليات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الوطن، لافتا الانتباه إلى أن "حياة كريمة" تمثل آلية جديدة تتواكب مع مستحدثات العصر وتسهم في انخراط المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في جهود التنمية المستدامة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجا تنمويا أكثر من رائع يسهم في كافة مجالات التنمية المستدامة سواء في البنية التحتية أوالتكنولوجية والصحة والتعليم، لافتا الانتباه إلى أن "حياة كريمة" لم تكتف بدعم مشروعات البنية التحتية ولكنها أطلقت العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسرة ودعم الصناعة المصرية من خلال مبادرة "ابدأ".