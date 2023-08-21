الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة مع آخرين نطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الاسعافات الأولية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بإشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول كل من" محيى ا" 69 سنة  و" زياد ع" 15 سنة ، و"  كريمة ع" 55 سنة مقيمون نطاق مركز أبوحماد، مصابين بجروح قطعية متعددة.

وتبين حدوث إصابتهم إثر مشاجرة مع آخرين نطاق مركز أبوحماد، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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