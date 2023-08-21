الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الدولة عازمة بكل قوة على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال محمد الجالي، الكاتب الصحفي، إن الدولة عازمة بكل قوة على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعًا "الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر رئيس قدم الدعم لهذا القطاع والدولة تعي جيدا أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية وعامل رئيسي لدعم الاقتصاد المصري".

وأضاف الجالي، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدخل أساسي لزيادة الطاقة الإنتاجية، والدولة تقدم الدعم لهذه القطاع، مشددًا على أن توجيهات الرئيس السيسي بالأمس تصب في هذا الأمر، وتؤكد على أهمية القطاع.

ولفت إلى أن القطاع الخاص مستفيد بشكل كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدولة المصرية تعول عليه بشكل كبير وتدعمه من أجل دعم الاقتصاد وبالتالي هناك جهود جبارة فى هذا الإطار.

اقتصاد المصري الاقتصاد المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الصغيرة والمتوسطة الطاقة الإنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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