الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يُعلن رحيل موسى ماريجا.. واللاعب يشكر النادى

موسى ماريجا
موسى ماريجا

أعلن نادي الهلال السعودي، عن رحيل المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقررت إدارة نادي الهلال، في وقت سابق، التخلي عن جميع لاعبي الفريق الأجانب فيما عدا البيروفي أندريه كارييو، والبرازيل ميشيل ديلجادو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة إكس "تويتر سابقًا" صورة لماريجا مرفقة بعدد البطولات التي حققها مع النادي، وعلق: "شكرًا ماريجا".

من جانبه، نشر ماريجا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فيديو لبعض أهدافه مع الهلال، ونشر إنجازاته مع الفريق التي جاءت كالآتي: فضية كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، والدوري السعودي والسوبر الآسيوي وكأس الملك وكأس لوسيل.
وقال ماريجا: "شكرًا للهلال، شكرًا لكل زملائي وكل العاملين في النادي، وشكرًا لجماهير الهلال، لن أنساكم أبدًا، الحمدلله".

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ماريجا اشترط على إدارة الهلال الحصول على كل مستحقاته المالية من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق. 

الهلال السعودي نادي الهلال موسى ماريجا ماريجا الانتقالات الصيفية

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