الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمخاوف من إضراب عمال مشروع بأستراليا.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم، متأثرة باستعداد عمال مشروع مهم لتصدير الغاز في أستراليا لتنظيم إضراب، في حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق بعد غد الأربعاء.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج للأنباء"، فإن الإضراب يمكن أن يبدأ في 2 سبتمبر المقبل، إذا لم تقدم شركة "وودسايد إنرجي جروب"، التي تتولى تشغيل محطة الغاز، اتفاقا مناسبا، فضلا عن محطات "شيفرون" كورب التي بدأ العمال فيها التصويت الأسبوع الماضي على إمكانية تنظيم إضرابات. 

وقفزت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي، في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى 42.90 يورو لكل ميجاواط في الساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز في أستراليا قد تؤثر على 10 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. 

اوروبا الغاز الطبيعي أستراليا مفاوضات محطة الغاز

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