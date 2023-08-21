الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد: استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة على معظم المحافظات (فيديو)

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم بكافة المحافظات، قائلة: إننا مستمرون في الأجواء الصيفية المعتدلة خلال فترات النهار والليل بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من المياه، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة، منوهة بأن فترة الصباح الباكر لا نشعر فيها بهذه الأجواء بسبب السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فى فترة الظهيرة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وهدوء الرياح، يجعلنا ذلك نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، لذلك نشهد طقسا حارا رطبا على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، بجانب نشاط الرياح في فترات الليل التي تساعد على تلطيف الأجواء، وتقليل الشعور بنسب الرطوبة".

اضطراب حركة الملاحة البحرية فى خليج السويس

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ما عدا المناطق الجنوبية، لأن محافظات جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة بها لـ45 درجة مئوية خلال فترة النهار، منوهة باضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس.

الأجواء الصيفية المعتدلة معظم محافظات الجمهورية محافظات الجمهورية معظم الأرصاد مستمرون الأجواء الصيفية

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