القومى للحفاظ على كيان الأسرة: 65 عيادة توفر وسائل منع الحمل بالمناطق المحرومة

قالت الدكتورة رندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر يتعاون مع الحكومة، ويتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروعين من أهم المشروعات التي تتم تلك الفترة، وهو المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والمشروع القومي للحد من الزيادة السكانية "2 كفاية".

وأضافت "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن المشروعين يكملان بعضهما حيث يقوم مشروع "2 كفاية" بالتوعية للناس فى المناطق الأولي بالرعاية، التي تعمل على 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والفقر، والعمل على توعيتهم من خلال حملات طرق أبواب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

وأوضحت مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة، أنه من خلال مشروع "2 كفاية" نقدم خدمات في مناطق محرومة، حيث توفر وزارة التضامن 65 عيادة وحوالي 330 ألف سيدة استفادت من خدمات هذه العيادات بالمناطق المحرومة، إضافة إلى نتاج حملات طرق الأبواب، حيث يكون هناك تحويل على الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة للسكان، وتلقي السيدات الخدمة واستخدامات وسائل منع الحمل.