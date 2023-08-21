محافظ الشرقية يدعو المفتى لحضور احتفال العيد القومى

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عن امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار الرئيس بتجديد الثقة للمفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.