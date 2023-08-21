الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لمواجهة السوق الموازي

اقتراح برلمانى بحظر سحب الحصيلة الدولارية الخاصة بالتصدير

الدولار
الدولار

طالب النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة، بالإسراع فى وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية الدولارية وعدم السماح للمصدر بأخذها من البنك.

وقال الوليلي موضحا في تصريحات صحفية له اليوم: لا بد من التنازل عنها لدى البنك، فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة الخاصة به نتاج عملياته التصديرية وبيعها في السوق الموازية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازية.

واقترح "الوليلى" على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير، متابعا، وهذا لا يكفي بل أيضا لا بد من ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه من الطبيعي أن المصدر سيفضل بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم التصديرى، وبالتالي لا بد من وضع العديد من الآليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح.

وأوضح النائب مجدى الوليلى أنه لا بد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق علي السياحة، مطالبًا الحكومة باتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات التى تعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة. 

السوق الموازي الدولار العملة الصعبة العلمين الجديدة النائب مجدى الوليلى تجارة الترانزيت

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

قرار وزارى بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

"جندي" تشارك في المؤتمر الأول لوزراء "هجرة الكوميسا"

موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

سيدة تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في أبو النمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟