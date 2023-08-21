اقتراح برلمانى بحظر سحب الحصيلة الدولارية الخاصة بالتصدير

لمواجهة السوق الموازي

طالب النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة، بالإسراع فى وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية الدولارية وعدم السماح للمصدر بأخذها من البنك.

وقال الوليلي موضحا في تصريحات صحفية له اليوم: لا بد من التنازل عنها لدى البنك، فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة الخاصة به نتاج عملياته التصديرية وبيعها في السوق الموازية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازية.

واقترح "الوليلى" على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير، متابعا، وهذا لا يكفي بل أيضا لا بد من ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه من الطبيعي أن المصدر سيفضل بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم التصديرى، وبالتالي لا بد من وضع العديد من الآليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح.

وأوضح النائب مجدى الوليلى أنه لا بد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق علي السياحة، مطالبًا الحكومة باتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات التى تعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.