القاهرة الإخبارية: مقتل مستوطنة وإصابة آخر بإطلاق نار فى الخليل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوقوع إصابتين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة بالخيل بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في أعقاب إطلاق النيران، فيما تعمل قوات الأمن على مطاردة منفذي العملية والقبض عليه.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن إطلاق النيران بواسطة سيارة مسرعة على مستوطنين اثنين امرأة ورجل بين مفترق بني نعيم ومستوطنة كريات أربع، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة، مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الآن بمحاصرة المنطقة التي وقع بها الحادث.

وتابعت المراسلة أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسئولياتها أو تصريحات عن الحادث سواء من الفصائل أو حتي القيادة الفلسطينية حتي اللحظة.